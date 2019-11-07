Эльдар Алиев, отдел экономики 11:13

Haqqin.az не раз отмечал, что Азербайджан из некогда сильно нуждающейся в иностранных инвестициях в последние годы сам стал активно инвестировать в экономику других стран. Причем эти инвестиции осуществляются не только в слаборазвитые или развивающиеся, но даже в самые развитые страны мира. Это еще раз было подчеркнуто на состоявшемся в прошлом месяце в Баку азербайджано-швейцарском бизнес-форуме. Открывший форум исполняющий обязанности главы Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев отметил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом и составил 1,3 млрд долларов. Он отметил, что Швейцария инвестировала 861 млн долларов в Азербайджан, а инвестиции из Азербайджана в Швейцарию составили 2,7 млрд долларов.

Всего две цифры, а вопросов они вызывают множество. Конечно, отрадно, что у нас так резко возросли торговые отношения. Но рост товарооборота сразу в пять раз за один только год, к тому же со страной, с которой Азербайджан никогда не связывали особо тесные торговые связи, заслуживает внимания. Как бы трудно ни было в это поверить, но это так. За восемь месяцев с начала текущего года товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией действительно составил 1,3 млрд долларов. А по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 648 млн долларов, из которых 135 млн составил экспорт, а 513 млн долларов - импорт Азербайджана. Конечно, очень хочется, чтобы положительное сальдо во взаимной торговле между странами было в пользу Азербайджана, хотя с учетом разницы в степени развития их ясно – сегодня думать об этом еще рано. Но с учетом темпов развития, думается, ждать осталось недолго. Об этом же говорит и трехкратное превышение азербайджанских инвестиций в эту страну. К тому же основной объем инвестиций Швейцарии в экономику Азербайджана пришелся на ненефтяной сектор экономики. В частности, Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана 861 млн долларов, из которых 794 млн долларов приходятся на ненефтяной сектор, и всего 66 млн долларов - в нефтяной сектор. И рано или поздно часть швейцарских инвестиций обернется ростом азербайджанского экспорта в эту страну. Азербайджан же, наоборот, направил большую часть своих инвестиций как раз в нефтяной сектор Швейцарии. В частности, из 2,7 млрд долларов азербайджанских инвестиций в швейцарскую экономику 1,9 млрд долларов направлено в нефтяной сектор. И всего 760 млн долларов инвестировано в ненефтяной сектор. И, понятное дело, в этом заслуга прежде всего "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана - SOCAR Trading.

Об этом заявил и гендиректор Швейцарской торговой палаты Винсент Субила, подчеркнувший, что именно SOCAR играет особую роль в развитии сотрудничества между двумя странами, благодаря автозаправочным станциям компании в Швейцарии граждане ее пользуются азербайджанской продукцией. Он выразил за это благодарность компании. Правда, еще ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполняет рейсы из Баку в Женеву, что весьма важно для развития двусторонних деловых отношений. Но скоро эта картина обещает измениться. Швейцарская сторона выразила желание сотрудничать с Азербайджаном в сфере медицины и инфраструктуры. На наш рынок финансовых услуг намерен выйти швейцарский банк Banque Cantonale de Genève (BCGE), в частности он предлагает услуги по управлению капиталом и финансовые услуги в Азербайджане. BCGE играет важную роль в женевской экономике, оборот банка составляет 22 млрд швейцарских франков. «В Азербайджане имеются широкие возможности, - заявил исполнительный директор BCGE Марио Аль Джебури.

Желание расширить сотрудничество с Азербайджаном выразила и швейцарская компания SA. Integral Petroleum. Ранее эта компания участвовала в монтажных работах на карбамидном заводе SOCAR. Компания занимаемся и контейнерными перевозками из Туркменистана, для чего использует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Теперь же добивается более широкого сотрудничества с Азербайджаном. С этой целью в Баку открыт региональный офис компании по всему Каспию. Но и этим не ограничиваются перспективы развития двусторонних отношений. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов предложил швейцарским компаниям сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Он отметил, что разрабатывается эффективный механизм для привлечения иностранных инвестиций в ВИЭ и имеются большие возможности для сотрудничества со швейцарскими компаниями в этом направлении.