Икрам Нур, автор haqqin.az 11:25

В четверг, 7 ноября, Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо, что в 180 километрах к югу от столицы страны. Это очередной шаг Тегерана по отказу от обязательств, сформулированных в 2015 году в международном соглашении по ядерной программе Ирана (Совместном всеобъемлющем плане действий, СВПД). И, кстати, Иранская Организация по атомной энергии заявила, что процесс обогащения начался в ночь на четверг и проходил в присутствии представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также вчера стало известно о том, что Иран отозвал аккредитацию у сотрудницы этой организации, которая инспектировала иранские объекты. По официальной версии, причиной стало подозрение, что у инспектора при себе имеется некий «подозрительный продукт» - то ли непредусмотренное протоколом оборудование, то ли что-то еще, смутившее службу безопасности. «Расширение деятельности Ирана, связанной с ядерным распространением, вызывает опасения, что Иран готовит позиции для стремительного ядерного прорыва», – заявил 7 ноября госсекретарь США Майк Помпео. – «Настало время, чтобы все страны дали отпор ядерному вымогательству со стороны этого режима и приняли серьезные меры для усиления давления. Такого ответа требуют продолжающиеся ядерные провокации Ирана».

Что ж, подобная, с ноткой истерики, реакция - вполне ожидаема. Израильтяне высказываются сегодня куда хлеще, а остальные участники Венской сделки 2015 года единодушно объявили о том, что впали от действий Тегерана в «глубокую озабоченность». Но прежде чем продолжать разговор - совершенно необходима небольшая техническая, так сказать, справка, чтобы не путаться в специальной терминологии. Итак, со вчерашнего дня Иран обогащает уран до 4,5%. Это, разумеется, превышает разрешенный ему СВПД уровень. Но! Во-первых, это ниже уровня обогащения, которое осуществляли иранцы до Вены - тогда было 20%. Во-вторых, это намного ниже уровня, необходимого для производства оружейного урана, при котором обогащение должно находиться на уровне 90%. То есть - речь о создании «большой бомбы» Тегераном как не шла в 2015-м, так не идет и сейчас. И заявления по этому поводу, в частности, о том, что Иран сегодня способен сделать это за год - чистой воды провокация, рассчитанная на дилетантов и не слишком взыскательных журналистов. Куда уместнее поднять другую тему. А кто, собственно, довел Тегеран до фактического выхода из СВПД? Если уж начинать подсчитывать шаги, которые, по уверениям американских официальных лиц и масс-медиа Иран сделал для выхода из Венских договоренностей, то логичнее начинать отсчет с того момента, как эту сделку в клочья порвал Трамп, объявив ее «худшим договором для Америки за всю историю США».

Затем последовали «всеобъемлющие санкции», выбросившие иранскую нефть - основной источник доходов для бюджета Исламской республики - с мировых рынков. После чего началась история масштабного европейского обмана иранцев - вся эта муть со «специальным механизмом», который для компенсации Ирану потерь от санкций создавали - да так и не создали. В итоге все свелось к обещанию Эммануэля Макрона, больше всех шустрившего на данную тему, выделить Тегерану 15 миллиардов, то ли евро, то ли долларов, в счет будущих поставок европейским потребителям иранской нефти. И здесь обманули, а теперь господин президент Франции заявляет, что нынешние действия Ирана - «могила СВПД», что теперь он озабочен намерениями иранцев выйти из «ядерной сделки», что, дескать, знаменует собой «глубокий сдвиг». Мысль о том, что он был одним из участников похоронной команды для Венских соглашений не озвучивается. Молчат также об этой своей роли в соглашениях с Тегераном Берлин и Лондон. Москва и Пекин единственные, кто в этой ситуации пытался хоть что-то сделать, но очень быстро выяснилось два обстоятельства. Китай, как неоднократно подчеркивалось на страницах haqqin.az, совершенно не намерен ради защиты иранских интересов ставить под удар Вашингтона свои. И без того у них с американцами проблем достаточно. Ну а Россия… Громких заявлений о проектах вопреки антииранским шагам Трампа было более чем достаточно - потенциала на их реализацию не хватило. В итоге, вся пятерка «подписантов» Венских соглашений - Берлин, Лондон, Москва, Париж и Пекин - сегодня, по сути, подтверждают аксиому нынешнего мироустройства: все решения по Тегерану сегодня принимаются в Вашингтоне и визируются Дональдом Трампом. Они же сделать ничего не могут.