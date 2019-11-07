24 футболиста сборной Азербайджана на матчи с Уэльсом и Словакией Список игроков
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич назвал список приглашенных игроков на заключительные матчи сборной Азербайджана в отборочном цикле Евро-2020 против Уэльса (16 ноября, Баку) и Словакии (19 ноября, Трнава).
Подготовка к этим играм начнется 11 ноября. В сборную вызваны 24 футболиста: вратари - Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Мехти Джаннатов («Сумгайыт»); защитники: Максим Медведев, Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов (все – «Карабах»), Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде (оба – «Сабах»), Шахрияр Алиев («Сумгаит»), Антон Кривоцук («Нефтчи»), Шахрияр Рагимов («Сабаил»), Павел Пашаев («Александрия», Украина);
полузащитники: Гара Гараев, Ричард Алмейда, Араз Абдуллаев (все – «Карабах»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Джавид Гусейнов («Зиря»), Вусал Искендерли («Кешля»), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия), Эдди Исрафилов («Альбасете», Испания);
нападающие: Агабала Рамазанов («Сабаил»), Рамиль Шейдаев («Динамо» Москва, Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Ренат Дадашов («Пасуш де Феррейра», Португалия).