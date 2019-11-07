Чубайс: Большинство населения СССР были лодырями и тунеядцами

Большинство населения СССР было лодырями и тунеядцами, но при этом «вся страна, за исключением нескольких тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи». Таким мнением о советском периоде поделился глава РОСНАНО Анатолий Чубайс в фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», размещенном на YouТube-канале «Редакция».

По словам Чубайса, в СССР ложь господствовала «от начала и до конца» и во всех сферах общественной жизни, включая даже «Утреннюю зорьку» для пионеров и субботники. При этом Чубайс убежден, что у большинства населения СССР, которые были лодырями и тунеядцами, «непрерывное вранье» вызывало постоянное отвращение, «начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы „Время“, которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами». Даже дети лодырей и тунеядцев, подчеркнул Чубайс, прекрасно понимали лживость и порочность советской системы.

Напомним, ранее Чубайс, широко известный в основном по своему проекту с ваучерами, неоднократно заявлял о своей ненависти к СССР, особенно к «поздней советской власти», и о том, что он сам «антинародный с самого детства».