Азербайджан поддержал в ООН инициативу России

Азербайджан поддержал инициированный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который большинством голосов принял Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам, сообщает Report.

Согласно информации, резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" была поддержана 121 государством при двух выступивших против (США и Украина) и 55 воздержавшихся.