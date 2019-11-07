Главный сейсмолог успокоил азербайджанцев

Произошедшее в иранской провинции Восточный Азербайджан землетрясение не опасно для Азербайджана. Об этом Report сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, землетрясение на приграничной с Азербайджаном иранской территории ощущалось до 4 баллов: "Эпицентр землетрясения находился в 115 км от самой близкой нашей станции. Магнитуда землетрясения составила 6, что считается сильным подземным толчком и может встряхнуть близкие территории. Однако это ничем не опасно для Азербайджана".

Напомним, в ночь на 8 ноября в иранской провинции Восточный Азербайджан в результате сильного землетрясения погибли пять человек, 320 - ранены. Эпицентр землетрясения находился в 156 км юго-восточнее Тебриза. Очаг землетрясения находился на глубине 62 км. В приграничных азербайджанских районах - Астаре, Лянкяране, Лерике, Горадизе, Масаллы, Ордубаде, Джульфе, Бейлагане землетрясение ощущалось до 3-4 баллов.