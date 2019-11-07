Широкомасштабная антитеррористическая операция в Турции более 2 тысяч полицейских, спецназа
На юго-востоке Турции проводится пятый этап антитеррористической операции Kıran, сообщает Anandolu со ссылкой на турецкое МВД.
Согласно информации, операция проходит в сельских районах провинций Диярбакыр, Бингель и Муш, в ней задействованы 2 625 сотрудников жандармерии и 179 групп спецназа.
По данным СМИ, в рамках операции уже задержаны 25 человек, подозреваемых в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК).