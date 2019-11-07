Россия отказалась избавиться от ядерного оружия

Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД сказал, что Россия поддерживает стремление построить безъядерный мир, однако не такими «односторонними и аррогантными» методами. Министр также отметил, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США. По его словам, их размещение будет зеркальным ответом Вашингтону.

Договор о запрещении ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Таиланд и Ватикан, уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать соглашение.