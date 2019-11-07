США заявили о неприемлемости статус-кво в карабахском конфликте

"Конструктивные встречи на высоком уровне между главами МИД стран нас вдохновляют. Нужно особо отметить, что после нашей последней встречи в этом зале вы смогли организовать встречи между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. После последнего отчета, которой вы предъявили Постоянному Совету, между главами МИД двух стран вы организовали 5 встреч в Милане, Париже, Москве, Вашингтоне и на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ОБСЕ в Нью-Йорке. Эти контакты могут принести позитивные дивиденды. Мы призываем стороны прийти к соглашению по конкретным гуманитарным вопросам и вопросам безопасности с целью подготовить население к миру и снизить напряженность", - заявил он.

"В то же время, мы приветствуем одновременное освобождение удерживаемых лиц 28 июня этого года. Пока договоренность в этих вопросах недостаточна. Мы призываем стороны воплотить эти договоренности в конкретные действия. Настало время, когда стороны должны подготовить свои народы к примирению, отказаться от взаимных обвинений", - поведал постпред.

"США поддерживают меры по укреплению доверия, способные стабилизировать безопасность и создать более конструктивную атмосферу для переговоров, нарастающий диалог между армянами и азербайджанцами. Участники диалога после возвращения в свои страны должны сделать это свободно, без страха преследования и наказания. Посол Каспршик, мы высоко оцениванием усилия вашей группы по повышению открытости и доверия между сторонами и оценку ситуации. Это бесценно, и мы полностью поддерживаем вас в этом вопросе. Мы высоко оцениваем ваше сотрудничество со словацким председателем по поддержке посреднических усилий сопредседателей и ваше тесное сотрудничество со сторонами по стабилизации ситуации в регионе. Этот конфликт не может иметь военного пути урегулирования, и статус-кво неприемлем. США по-прежнему верны своим обязательствам по сотрудничеству со сторонами для урегулирования конфликта мирным путем на основе принципов территориальной целостности, равноправия народов, их самоопределения, без применения силы и угроз, нашедших отражение в Хельсинкском Заключительном Акте", - подчеркнул Джеймс С. Гилмор-третий.