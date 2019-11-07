Сразу три взрыва прогремели в одном из заведений фастфуда в центре Бишкека, сообщает ГУВД киргизской столицы. Инцидент произошел в 13:38 по местному времени, на месте начался сильный пожар.

По данным МЧС, причиной происшествия стал взрыв баллона с природным газом.

По предварительным данным, одна из пострадавших скончалась на месте, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Отмечается, что погибшая была сотрудницей точки фастфуда.

Известно также, что в результате пожара в точке фастфуда пострадали 13 человек, трое из них — дети.