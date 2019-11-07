Банк Республика и АБА назвали победителей конкурса «В общество безналичных расчетов»
Банк Республика и Ассоциация банков Азербайджана (АБА) объявили имена победителей конкурса среди студентов «В общество безналичных расчетов» в двух категориях: «Лучшая статья» и «Лучшее видео».
Основной целью конкурса было повышение осведомленности общественности о безналичных расчетах, изучение международного опыта в этой области, поиск путей его стимулирования.
В конкурсе, который начался 26 сентября, приняли участие студенты разных вузов. Для участия в конкурсе было отправлено много интересных и креативных работ. После оценки работ со стороны профессионального жюри победители были награждены денежными призами и дипломами на IV Международном банковском форуме «Безналичная экономика: на пути к устойчивому банковскому делу».
Лучшая статья
I место – Ниджат Ибрагимзаде (Азербайджанский государственный экономический университет)
II место – Юнус Бабасойлу (Бакинский инженерный университет)
III место – Себир Маммадова (Азербайджанский университет языков)
Лучшее видео
I место – Айдан Худиева (Университет Odlar Yurdu)
I место – Гейдар Маммадов (Бакинский государственный университет)
Отметим, что в конкурсе «Лучшее видео» оба участника были удостоены первого места.
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка, или позвонив по номеру 144.