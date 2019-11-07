Умер знаменитый модельер Патрик-Луи Виттон

Во Франции в возрасте 68 лет скончался известный модельер Патрик-Луи Виттон. Информация о его смерти появилась на странице Louis Vuitton в Instagram.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли обращены к его семье, в частности, к его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также к его внукам", - говорится в сообщении дома моды.