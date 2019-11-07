Умер знаменитый модельер Патрик-Луи Виттон
Во Франции в возрасте 68 лет скончался известный модельер Патрик-Луи Виттон. Информация о его смерти появилась на странице Louis Vuitton в Instagram.
"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли обращены к его семье, в частности, к его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также к его внукам", - говорится в сообщении дома моды.
О причинах смерти модельера не сообщается.
Торговый дом Louis Vuitton основан в 1854 году во Франции. Патрик-Луи Виттон являлся праправнуком основателя дома. Он начал работать на бренд в возрасте 22 лет и в 1975 году стал менеджером по производству кожаных изделий класса люкс. В 1977 году открыл вторую мастерскую Louis Vuitton, в 1986 году был назначен ответственным за сбор дорожного багажа бренда, а также за специальные заказы.