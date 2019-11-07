Синоптики рассказали о погоде на субботу
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, говорится в Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-13, днем 17-21, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-80%, днем - 55-60%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9-10 ноября на Апшероне ожидаются стабильные погодные условия и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный. Ночью 6-11, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.