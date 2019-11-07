Разведка Израиля: Иран создаст атомную бомбу «не менее, чем через год»

Иран может создать свое ядерное оружие не в течение нескольких месяцев, как считалось ранее, а недель или даже дней, полагают внешняя («Моссад») и военная (АМАН) разведки Израиля.

Собственную же атомную бомбу Исламская Республика, возможно, произведет «не менее, чем через год», заявил «информированный источник» в интервью израильской радиостанции «КАН Решет-бет», передает новостной портал Ynet.

Сигнал со стороны разведсообщества Израиля стал реакцией на слова американского госсекретаря Майка Помпео, который накануне выразил беспокойство по поводу «эскалации со стороны Ирана в ядерной сфере», риска «стремительного ядерного прорыва» со стороны Тегерана и призвал усилить международное давление на иранские власти.

В Вашингтоне самым серьезным образом отреагировали на информацию о том, что в ночь на 7 ноября Иран возобновил обогащение урана до оружейного уровня. Работы производятся на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги.