Кремль ответил Макрону о путях развития России
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона о сценариях развития России, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сам выбирает путь развития страны, однако ему импонирует аналитический подход французского коллеги.
"Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам...", - заявил Песков, отметив при этом: "Но, конечно, сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития", - сделал акцент представитель Кремля.