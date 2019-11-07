В Renessans Palace самый быстрый интернет

Renessans Palace - один из самых больших жилых комплексов премиум класса нашей столицы в сентябре текущего года уже был сдан для проживания жильцам. Жилой комплекс, отличающийся своим самым большим закрытым двором, самой широкой парковочной территорией, создал для своих жильцов сеть самого быстрого интернета и IP-телефонии, основанной на технологии GPON.

Современная сетевая технология GPON отличается стабильностью, а также высококачественным подключением вне зависимости от загруженности и других внешних факторов. Именно GPON считается в Европе и многих других развитых странах современным стандартом скоростного интернета.

Эта система, созданная Renessans Palace для своих жильцов, предоставляет скорость в диапазоне от 20 Мегабит до 500 Мегабит в секунду. Эта система в комплексе была установлена с помощью оборудования китайского телекоммуникационного гиганта – компании HUAWEI.

Если и Вы хотите стать частью истории созданной Renessans Palace то свяжитесь с этими номерами 0125382977 и 0507158888.