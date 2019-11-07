В Баку состоялся очередной аукцион произведений искусств
7 ноября состоялся очередной аукцион произведений искусств. Организаторы — Министерство культуры Азербайджана, ООО «Auction Baku» и Государственная картинная галерея.
В этом году аукцион проводится во второй раз с целью развития деловых связей в области культуры и искусства, установления контактов между покупателями и продавцами и повышения конкурентоспособности в области арт-бизнеса.
На торги были выставлены произведения Акифа Аскерова «Atlar» (Лошади), Махмуда Рустамова «Kompozisiya» (Композиция) из серии «Qadın müxtəlif əhvalda» (Женщина в разном настроении), Фарах Алиевой «Santa 1919-cu il» (Санта 1919 год), «Kraliça» (Королева) Парвиза Гусейнова и «Kraliça Viktoriya» (Королева Виктория) Ирины Гундориной, Вугара Мурадова «Gülüş» (Смех), «Payızda-Yaz» (Осенью-весна), Намига Мамедова «Mələklərin səhər yeməyi» (Завтрак ангелов), «Bolluq» (Изобилие), Вугара Али «Karvan» (Караван) и Ильхама Мирзоева «Antik Büst-Qızılı Fonda» (Античный бюст на золотом фоне).
Выступая на церемонии, министр культуры Абульфас Гараев высоко оценил важность аукциона. Он отметил, что в Азербайджане начинает формироваться новая творческая индустрия, которая охватывает все сферы искусства, от рукоделия до танцев.
Абульфас Гараев также подчеркнул, что произведения местных художников должны быть вывешены на стенах каждого азербайджанского дома.
Затем был проведен аукцион, и были объявлены работы. В этом году на аукционе было продано 2 лота.
Самым дорогим лотом стало произведение «Atlar» (Лошади) скульптора, народного художника Акифа Аскерова, которую приобрел бизнесмен Искандер Халилов за 20 050 манатов.
Работа художника, скульптора Махмуда Рустамова «Qadın müxtəlif əhvalda» (Женщина в разном настроении), выполненная из гранита, бронзы и золота, была продана за 5610 манатов.