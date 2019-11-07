В Баку состоялся очередной аукцион произведений искусств

В этом году аукцион проводится во второй раз с целью развития деловых связей в области культуры и искусства, установления контактов между покупателями и продавцами и повышения конкурентоспособности в области арт-бизнеса.

На торги были выставлены произведения Акифа Аскерова «Atlar» (Лошади), Махмуда Рустамова «Kompozisiya» (Композиция) из серии «Qadın müxtəlif əhvalda» (Женщина в разном настроении), Фарах Алиевой «Santa 1919-cu il» (Санта 1919 год), «Kraliça» (Королева) Парвиза Гусейнова и «Kraliça Viktoriya» (Королева Виктория) Ирины Гундориной, Вугара Мурадова «Gülüş» (Смех), «Payızda-Yaz» (Осенью-весна), Намига Мамедова «Mələklərin səhər yeməyi» (Завтрак ангелов), «Bolluq» (Изобилие), Вугара Али «Karvan» (Караван) и Ильхама Мирзоева «Antik Büst-Qızılı Fonda» (Античный бюст на золотом фоне).

Выступая на церемонии, министр культуры Абульфас Гараев высоко оценил важность аукциона. Он отметил, что в Азербайджане начинает формироваться новая творческая индустрия, которая охватывает все сферы искусства, от рукоделия до танцев.

Абульфас Гараев также подчеркнул, что произведения местных художников должны быть вывешены на стенах каждого азербайджанского дома.