Лавров обсудит в Ереване Карабах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего официального визита в Ереван обсудит с армянским руководством урегулирование нагорно-карабахского конфликта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, в ходе визита Лавров проведет встречи с премьером-министром и президентом Армении, а также с главой МИД страны.

"В ходе переговоров министр иностранных дел обсудит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координация позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных форумах. И в фокусе внимания сторон также будет проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования", - заявил М.Захарова.