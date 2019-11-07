Особо опасных террористов уничтожили турецкие военные

Силы безопасности Турции ликвидировали в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны членов сепаратистской террористической организации ПКК - Хеджара Челика (кодовый позывной Нуман Батман) и Исхака Озчакту (кодовый позывной Эрхан Гарзан Порсипи), сообщил в своем Твиттер глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Челик и Озчакту числились в «красном списке» разыскиваемых террористов МВД Турции, пишет Anadolu.

По словам Сойлу, в ходе спецоперации были уничтожены еще трое боевиков. За помощь в поимке террористов властями в общей сложности было назначено вознаграждение в размере 4 млн турецких лир.

Хеджар Челик и Исхак Озчакту являлись организаторами серии терактов в Турции, жертвами которых стали сотрудники сил безопасности и гражданские лица.