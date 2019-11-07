Выгодное предложение от Azercell на смартфоны Samsung

Провайдер цифровых решений и лидер рынка сотовой связи ООО Azercell Telekom в очередной раз представляет смартфоны последних моделей на более доступных условиях.

Azercell запускает новую кампанию «Смартфоны Samsung», сочетающую инновационные услуги Azercell и надежность бренда Samsung. Начиная с 07.11.2019 по 15.01.2020 каждый абонент, купивший смартфон Samsung серии A и новый Azercell номер в магазинах Azercell Эксклюзив, а также в официальных дилерских магазинах Azercell, получит уникальную возможность воспользоваться бесплатно интернет-пакетом в размере 1GB в течение 12 месяцев.

Встречайте этот Новый год с вашим новым смартфоном Samsung! Теперь ваше общение будет более динамичным, а воспоминания - более яркими!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/samsung_a/