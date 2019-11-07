Взрыв на шахте в Германии: есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате взрыва на шахте предприятия GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH, несколько десятков человек находятся в укрытии под землей. Об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания MDR.

Взрыв произошел в коммуне Тойченталь федеральной земли Саксония-Анхальт. В момент хлопка на территории находились 38 человек, двое из них доставлены в больницу. Изначально СМИ сообщали о том, что оставшиеся под землей люди заблокированы, однако оператор шахты Geiger Unternehmensgruppe уточнил, что все они находятся в "безопасном укрытии". На месте работают спасатели, причина взрыва не установлена.

В 11:14 по местному времени стало известно, что пожарные начали операцию по спасению рабочих. Около 11:40 по местному времени местная полиция сообщила в Twitter о спасении всех рабочих, оказавшихся в укрытии на глубине 700 м.

По данным предприятия, на шахте в Тойчентале работают около 100 человек. Более 80 лет в этом месте добывались калийные соли, но в 1982 году шахты были закрыты. После реконструкции, длившейся последние 15 лет, там хранятся минеральные отходы.