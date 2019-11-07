Путин и Токаев обменялись эксклюзивными подарками видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин обменялись подарками после завершения официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы Казахстана Берика Курмангали.
«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой», — пояснил он.
Как отметил пресс-секретарь, Токаев в ответ вручил Путину юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», приуроченное к 175-летию казахского поэта Абая Кунанбаева.
Обмен подарками состоялся после официальных мероприятий в Омске на Форуме межрегионального сотрудничества.