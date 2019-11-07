Протестующие ворвались в ратушу и линчевали мэра в Боливии
В Боливии в ходе антиправительственных демонстраций протестующие напали на мэра города Винто, сообщает «Россия 24».
Согласно информации, женщину облили красной краской, затем отрезали ей волосы. Помимо этого, митингующие подожгли городскую ратушу.
Нападение произошло после того как среди демонстрантов прошел слух о якобы гибели трех манифестантов во время конфликта с проправительственными активистами. Толпа ворвалась в ратушу и с криками "Убийца!" напала на женщину. Ее заставили подписать заявление об увольнении, а затем демонстранты разграбили и подожгли здание.
Мэра доставили в больницу.