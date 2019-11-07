Захарова: Юбилейный форум Россия-Азербайджан пройдет в Москве

«...Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития России и Министерство экономики Азербайджана. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной дискуссионной площадки. Она объединяет представителей органов государственной власти и глав субъектов российских регионов, деловых, экспертных кругов для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между нашими странами, поиска новых перспективных направлений взаимодействия в различных сферах», - сказала Захарова, отметив, что межрегиональные связи имеют большое значение в многоплановых двусторонних отношениях России и Азербайджана, и они продолжают расширяться.

«В них вовлечены более 70 регионов России. 17 субъектов РФ имеют действующие соглашения в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Азербайджаном. Более трети всего объема торговли с этим государством приходится на Москву и Московскую область. В десятку основных торговых партнеров входят Ставропольский, Краснодарский края, Челябинская, Свердловская, Саратовская, Оренбургская области, а также Санкт-Петербург и Республика Татарстан», - отметила официальный представитель российского МИД.