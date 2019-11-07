Завтра в Баку откроют транспортный хаб

Бакинское транспортное агентство завтра откроет Центр обмена транспортом (транспортный хаб) «Кероглу» возле одноименной станции метро, расположенной в Низаминском районе столицы.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, новый хаб расположен около метро, он очень комфортен для пассажиров, обеспечит удобную высадку-посадку в автобусы, бесперебойное функционирование автобусных маршрутов и такси, устранит пробки, снизит вероятность ДТП и т.д.

«Новый хаб также позволит пассажирам не ходить по проезжей части, обеспечит их безопасность, повысит культуру водителей и пассажиров», - подчеркнул М.Агаев.