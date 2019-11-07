Армяне возразили Пашиняну: Мы не кавказцы, мы арийцы

Как пишут армянские СМИ, премьер отметил, что не разделяет взглядов активистов ни по одному из их требований, отметив, что политику в сфере образования проводит не Араик Арутюнян, а правительство страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с митингующими за отставку министра образования Араика Арутюняна.

По словам одного из активистов, Арутюнян в своей речи употребляет такие слова, как «тасовщик, мутиловЩик» (армянские слэнговые выражения), спросив премьера, как он к этому относится.

«Если мы говорим о содержании, давайте говорить о нем. Мы можем сейчас вместе разговаривать, мы все кавказцы, к счастью…», — сказал Пашинян. Его прервал собеседник: «Мы не кавказцы, мы арийцы. Это разные народы».

Пашинян отреагировал на это словами: «Подождите, а арийцы, они откуда?»

Разговор о том, к какой народности все-таки принадлежат армяне - к кавказцам или арийцам, был прерван другим митингующим, отметившим, что собеседники сбились от основной темы – вопроса деятельности министра Арутюняна.