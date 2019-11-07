Бакметрополитен о росте стоимости проезда

Рост цен в бакинском метро в ближайшее время не ожидается. Об этом сказал журналистам главный инженер Бакинского метрополитена Алихан Османов.

По словам Османова, Бакинский метрополитен является самым дешевым в СНГ. Доходы от пассажироперевозок покрывают 60% расходов, при этом рост стоимости проезда не ожидается.

Османов отметил, что в будущем Бакметрополитен может перейти на систему дифференцирования тарифов: "Расстояния между станциями метро пока не такие большие. В будущем, когда будут построены и запущены новые станции, можно будет говорить о внедрении дифференцированных тарифов".