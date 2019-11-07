Глава МВД Турции: Анкара начинает высылку игиловцев на родину
С 11 ноября Турция начинает экстрадицию на родину схваченных террористов «Исламского государства». Об этом сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu.
Комментируя ликвидацию двух особо опасных боевиков террористической организации ПКК, Сойлу сказал: «Мы даем слово гражданам, что устраним угрозу ПКК, превратим «черную змею» (буквальный перевод фамилии главаря ПКК Мурата Карайылана) в мертвую змею».
Отметим, что Турция неоднократно подвергала критике европейские страны за то, что они отказывались принять своих граждан, оказавшихся боевиками ИГ. Анкара предупреждала, что собирается выслать боевиков на родину, даже если их лишили гражданства.