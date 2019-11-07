Все адвокаты собрались в Грузии фото
Сегодня в Тбилиси при организации Совета Европы и Коллегии адвокатов Грузии состоялась международная конференция «Роль коллегий адвокатов и юридического общества в эффективном управлении справедливым правосудием, посвященная 100-летию грузинской адвокатуры.
В рамках визита, перед конференцией делегация Коллегии адвокатов во главе с Анаром Багировым вместе с делегацией иранских адвокатов во главе с председателем Коллегии адвокатов Ирана Муртузой Шахбазиани посетила бюст, воздвигнутый в Тбилиси в память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и почтила его светлую память.
Затем на конференции с участием Европейского совета адвокатских коллегий и юридических обществ (CCBE), Международной ассоциации адвокатских коллегий (IBA), Европейской ассоциации юристов (AEA-EAL), а также представителей коллегий адвокатов Азербайджана, России, Турции, Ирана, Польши, Украины, Узбекистана и др. стран были выслушаны доклады местных и международных экспертов на тему независимости адвокатской профессии, значимости эффективного сотрудничества между коллегиями адвокатов, адвокатской этики и др.
Выступая на конференции, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана отметил важность принятия Европейской конвенции об адвокатской профессии, сотрудничества коллегий, защищающих интересы адвокатов с государственными органами. Он также рассказал о проводимой в стране прогрессивной судебно-правовой реформе, о шагах, предпринятых в Азербайджане для обеспечения свободной деятельности адвокатов и подчеркнул важность налаживания сотрудничества между коллегиями адвокатов и международными организациями, а также СМИ.