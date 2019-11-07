Сегодня в Тбилиси при организации Совета Европы и Коллегии адвокатов Грузии состоялась международная конференция «Роль коллегий адвокатов и юридического общества в эффективном управлении справедливым правосудием, посвященная 100-летию грузинской адвокатуры.

В рамках визита, перед конференцией делегация Коллегии адвокатов во главе с Анаром Багировым вместе с делегацией иранских адвокатов во главе с председателем Коллегии адвокатов Ирана Муртузой Шахбазиани посетила бюст, воздвигнутый в Тбилиси в память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и почтила его светлую память.