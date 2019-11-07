Это история шехида Карабахской войны Натика Гасымова, который несколько дней в одиночку отбивался от армян в селе Храморт Агдамского района…

Натик Гасымов, родившийся в 1971 году в Кедабеке, служил в отряде «Карабахские ястребы» Ягуба Рзаева. В марте 1992 года Натик и шесть его сослуживцев были отправлены на пост в Храморт, чтобы защитить стратегически важную высоту, на которой располагалась албанская церковь.

Шестеро товарищей Натика погибают. Он остается один без воды и хлеба и в течение пяти дней противостоит армянским захватчикам, не подпуская их к посту, на котором он водрузил флаг Азербайджана.

Армяне думают, что в церкви находится целый батальон, и решают взять высоту шантажом. В разрушенную церковь с посланием отправляют одного из плененных жителей Ходжалы – пожилого учителя Джафара Джафарова: «Если не сдашься, расстреляем 22-х ходжалинцев, которые у нас в заложниках!».

На тот момент у Натика оставалось два патрона. Он сохранил их для себя, чтобы не сдаться врагу живым.

«Я дал слово командиру, что не покину пост. Да и как я мог уйти, оставив тут наш флаг?!», - сказал карабахский «ястреб» Джафарову.

Ради жизней 22-х заложников, Натик вынужден был сдаться. В одной руке у него был флаг, в другой – автомат. Он выстрелил в воздух. Армяне, столкнувшиеся в Храморте с большими потерями, не могли поверить, что все эти дни им противостоял лишь один человек…