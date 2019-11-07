Ильхам Алиев выделил деньги на строительство центра Службы ASAN

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства центра Службы ASAN в Агджабединском районе. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью завершения проектирования и строительства центра Службы ASAN в Агджабединском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 15 января 2019 года №890, Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана будет выделено 19,430 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.