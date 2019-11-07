77-летний миллиардер бросает вызов Трампу: хочет стать президентом

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг собирается участвовать в президентской гонке. Официального решения пока нет, но, как пишет американская пресса, его команда уже подает необходимые документы.

Кандидатура Блумберга может быть представлена уже на первичных выборах в штате Алабама, которые состоятся в марте следующего года, пишут Вести.ру.