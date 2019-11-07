77-летний миллиардер бросает вызов Трампу: хочет стать президентом
Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг собирается участвовать в президентской гонке. Официального решения пока нет, но, как пишет американская пресса, его команда уже подает необходимые документы.
Кандидатура Блумберга может быть представлена уже на первичных выборах в штате Алабама, которые состоятся в марте следующего года, пишут Вести.ру.
"Нам необходимо убедиться в том, что Трамп потерпел поражение. Но Майкл все больше опасается, что текущий набор кандидатов не обеспечит выполнение этой цели. Учитывая его опыт, достижения и способность объединять людей, Майкл сможет сразиться с Трампом и победить его", — заявил Ховард Вольфсон, советник Майкла Блумберга.
Другие представители демократов, по мнению аналитиков, это сражение с высокой вероятностью не выиграют. Бывшему вице-президенту Джо Байдену уже 76 и у него, как пишут в прессе, есть проблемы со сбором средств на кампанию. Елизабет Уоррен и Берни Сандерс, который восстанавливается после сердечного приступа, – заклятые враги Уолл-Стрит. Они, по мнению команды Блумберга, придерживаются слишком левых политических взглядов.