Кочарян заявил, что Пашинян проигрывает Алиеву, а вместе с ним и Армения

“В последние годы отношения Турции и Азербайджана еще более укрепились, причём стали краеугольными в контексте возродившихся пантюркистских устремлений, представляющих прямую угрозу Армении и Карабах у. Недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о претензиях к Зангезуру на саммите тюркских народов в Баку было отнюдь не случайным. Это шаг к актуализации подзабытой идеи географической непрерывности расселения тюркских народов”,- пишет Роберт Кочарян.

Армянская редакция агентства «Спутник» опубликовала статью экс-президента Роберта Кочаряна, который продолжает находиться в следственном изоляторе. В своей статье Роберт Кочарян затрагивает темы карабах ского конфликта и внутриполитической ситуации в Армении. Haqqin.az представляет читателям наиболее интересные выдержки из данной статьи.

Экс-президент также отметил ослабление переговорных позиций из-за грубых ошибок армянской стороны.

«Заявление премьера "Карабах – это Армения, и всё!" увело переговоры от принципа самоопределения народов в нежелательную для нас плоскость территориальной целостности государств. Лифтовые контакты Пашиняна и Алиева фактически свели к нулю очень важные для нас договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге.

Противоречивые заявления руководства Армении, отсутствие ясно сформулированной позиции по урегулированию поставили под сомнение конструктивность армянской стороны. Причем такое восприятие нашей позиции уже вышло из рамок оценок посредников в публичную сферу.

Неприятный осадок оставило интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна ВВС. Все это играет на снижение порога возобновления военных действий Азербайджаном под предлогом очевидной бессмысленности переговоров и права восстановления своей территориальной целостности», - пишет он.

По словам Роберта Кочаряна, потенциал перемирия снизился еще и потому, что у мирового сообщества заметно сократился ресурс принуждения к миру из-за роста глобальных противоречий.

«Надо также понимать: в случае войны ее масштабы и разрушительные последствия будут несравнимо тяжелее всего, что было до сих пор. Слишком много накоплено вооружения и боеприпасов сторонами конфликта. Может, осознание этого отрезвит и прибавит ответственности нынешней власти и ее фейсбуковским сторонникам, не имеющим никакого представления о войне.

Готова ли разделенная на белых и черных Армения к плохим сценариям? Безопасность страны зависит не только от боеготовности вооруженных сил, качества и количества вооружения. Общественные настроения и консенсус вокруг национальных задач являются не менее важными факторами. В аналогичном нынешнему, раздираемом противоречиями состоянию наше общество еще никогда не находилось.

Сложные отношения между правящими элитами Карабаха и Армении, демонизация героев войны, унижение прошедших боевой путь генералов, неуважение к памяти погибших военнослужащих являются чрезвычайно опасными демотиваторами патриотического ресурса общества. Практическое же замораживание бюджета на оборону при 20-процентом росте военных расходов у противника крайне подозрительно и невозможно охарактеризовать вне рамок конспирологии и ненормативной лексики”, - отметил он.