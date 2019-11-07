Шпионский скандал в Австрии: экс-полковник обвиняется в работе на Россию

Прокуратура Зальцбурга официально предъявила обвинение экс-полковнику австрийской армии по делу о шпионаже в пользу России.

В прокуратуре заявили, что отставной полковник обвиняется в 25-летней шпионской деятельности в пользу России, «в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов», передает ТАСС.

Напомним, отставной полковник ВВС Австрии находится под стражей с ноября 2018 года. По данным следствия, он занимался разведывательной деятельностью в части военной авиации, артиллерийских систем, а также предоставлял информацию о высокопоставленных чиновниках. Сообщается, что подсудимому грозит до 10 лет тюремного заключения.