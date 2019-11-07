Москва отвечает Баку: «Россия не признает «НКР» и визит армян носил частный характер»

В ходе встречи послу России была вручена нота протеста Азербайджана в связи с визитом в РФ представителей сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана - Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна.

Как сообщал ранее haqqin.az, чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников был вызван в МИД Азербайджана, где с ним встретился заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Сегодня МИД России выступил с ответным заявлением, в котором отмечает, «что поездка указанных лиц, если и имела место, то носила исключительно частный характер. В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании (НКУ). Никаких встреч с официальными лицами Российской Федерации не проводилось».

«Что касается ссылок на некие контакты М.Маиляна и Л.Ованнисяна с российскими экспертами в «постоянном представительстве Арцаха в России», то вновь подчеркиваем: такое «представительство» не зарегистрировано в государственных органах Российской Федерации в качестве дипломатической миссии суверенного государства, поскольку наша страна не признает Нагорно-Карабахскую Республику», - говорится в заявлении.

«Со своей стороны, будем и далее способствовать достижению нагорно-карабахского урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве, с учетом наших отношений с Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.