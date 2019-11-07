Богачи во всем мире обеднели впервые за пять лет

Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3% — до $8,5 трлн. Такие данные содержатся в докладе швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC. В последний раз состояние миллиардеров, по их данным, снижалось в 2015 году.

Число долларовых миллиардеров в этот период также несколько снизилось — на 2,6%, до 2101 человека, пишет «Коммерсант».