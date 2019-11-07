Богачи во всем мире обеднели впервые за пять лет
Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3% — до $8,5 трлн. Такие данные содержатся в докладе швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC. В последний раз состояние миллиардеров, по их данным, снижалось в 2015 году.
Число долларовых миллиардеров в этот период также несколько снизилось — на 2,6%, до 2101 человека, пишет «Коммерсант».
«В 2018 году накопление капитала приостановилось, так как фондовые рынки по всему миру пережили худшую коррекцию со времен мирового финансового кризиса 2008 года… 2018-й был сложным годом из-за геополитики: торговые разногласия между США и Китаем усилились, что привело к опасениям замедления экономического роста», — говорится в докладе.
Особенно сильно состояние миллиардеров сократилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе: здесь оно снизилось на 8% — до $2,5 трлн, число миллиардеров уменьшилось на 7,4% — до 754 человек. Состояние миллиардеров Европы, Ближнего Востока и Африки уменьшилось на 6,8% — до $2,4 трлн, а их число — на 4,9%, до 598 человек. Только США, остающиеся лидером по числу миллиардеров и их состоянию, показали рост: состояние выросло на 0,1% — до $4,4 трлн, а количество миллиардеров — на 4,8%, до 749.