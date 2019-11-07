США открестились от сбитого Ираном беспилотника

Сбитый Ираном при пересечении границы беспилотник не принадлежал Вооруженным силам США, заявили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС.

Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что летательный аппарат, который мог сбить Иран, «не принадлежит Пентагону».

Ранее власти Ирана сообщили, что силы противовоздушной обороны страны сбили иностранный беспилотник у портового города Махшахр в провинции Хузестан.