Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии, пока там остаются другие страны

Президент Турции не исключил продолжения военной операции «Источник мира» на территории Сирии. «Мы уйдем после того, как террористы покинут регион... Мы также не уходим до ухода других стран. Мы за единство, солидарность и единство Сирии», – цитирует заявление Реджепа Тайипа Эрдогана турецкий телеканал NTV.

По его словам, военная операции Турции в регионе вызвана 911 километрами общей границы с Сирией: «Ни Россия, ни США, ни Иран не имеют здесь никаких границ».

На вопрос, будет ли продолжена операция на севере соседней страны, Эрдоган не исключил такого развития событий. При этом он позитивно отметил сотрудничество с российской стороной, напомнив о совместном патрулировании региона.