Смертельное ДТП в Сальяне

Сегодня днем на 75-километре автомобильной трассы Алят-Астара на территории Сальянского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, автомобиль марки «ВАЗ-2106», за рулем которого находился житель поселка Бина города Баку 45-летний Вугар Мусаев, съехал с дороги и перевернулся. В результате родственник водителя 58-летний Муса Мусаев от полученных ран скончался на месте происшествия.

Сам водитель и другой пассажир автомобиля - житель Сальяна Велихан Мусаев госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.