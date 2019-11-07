Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы, собкоры 18:57

До последнего времени внимание городских властей в основном было направлено на развитие транспортной и социальной инфраструктуры, модернизации городского хозяйства, благоустройство собственно Баку – его исторического центра и построенных позднее районов. Но теперь пришла очередь и пригородных апшеронских сел и поселков, административно входящих в состав столицы. Принимая в начале ноября ставшего недавно главой Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова, президент Ильхам Алиев особо указал на необходимость развития инфраструктуры и благоустройство бакинских пригородных поселков и сел.

По распоряжению президента сегодня здесь начата реализация сразу нескольких проектов по реконструкции и ремонту пригородов Баку. А в начале ноября этого года, принимая ставшего недавно главой Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова, глава государства Азербайджана еще раз указал на необходимость развития инфраструктуры и благоустройство бакинских поселков и сел, чтобы они ничем не отличались от самого Баку. Сураханы, Мардакяны, Балаханы и другие апшеронские населенные пункты, история возникновения которых, между прочим, уходит корнями в глубокую древность, сейчас переживают настоящее возрождение – идет капитальный ремонт жилого фонда, улиц, социальных объектов, благоустраиваются старые парки и разбиваются новые. «Улучшается экологическая ситуация города, реализованы многие важные проекты. Были ликвидированы источники загрязнения окружающей среды, из которых в первую очередь должен отметить бывшую балаханскую свалку. Эта свалка так сильно дымила, что в воздухе было значительное количество вредных веществ, наносящих вред здоровью людей. Сейчас на месте балаханской свалки сооружен современный полигон, предприняты важные шаги по сортировке мусора, сжиганию твердых отходов, вложены крупные инвестиции и построен мусоросжигательный завод. Мы ликвидировали этот источник экологической катастрофы.

Но надо постараться, чтобы все уголки города Баку были благоустроены, досаждающие гражданам проблемы, в том числе связанные со строительством, устранены», - сказал Ильхам Алиев. Чтобы на месте убедиться, как изменяется облик некоторых пригородных поселков, репортерская группа haqqin.az отправилась в Балаханы, более века славящегося своими нефтяными промыслами, что, однако, нанесло немалый урон его экологии. Но увиденное там сегодня дает основание утверждать, что спустя время Балаханы, который в недавнем прошлом утопал в нефтяных лужах и задыхался от миазмов крупнейшей в стране свалки бытовых отходов, станет одним из самых красивых и благоустроенных мест города. Его облик меняется буквально на глазах - реконструируется инфраструктура, проезжая и пешеходные части улиц практически строятся заново, высаживаются деревья, обновляются фасады зданий. Одним словом, в поселке развернуты широкомасштабные благоустроительные работы. Центральная улица поселка, которую местные жители называют «Станцией», превратилась сейчас в строительную площадку. Расчищаются и превращаются в настоящую парковую зону обрамляющую улицу бог весть когда высаженные палисадники.

В соответствии с планом первого этапа работ капитально ремонтируются электрические, водяные, канализационные и телефонные коммуникации на улицах Сафавиляр, Сабира, Дирчялиш и Сафгат. Протяженность новых линий составит более двух километров. В старинных дворах с сохранением плана застройки восстанавливаются стены зданий, заменяется кровля, ремонтируются дома, находящиеся в аварийном состоянии, сменяются окна, двери и ворота. Часть улиц предполагается не асфальтировать, а замостить брусчаткой, что будет способствовать ливневым стокам и одновременно подчеркнет историческую древность Балаханы. В старинном поселке многие небольшие улочки заканчиваются тупиками. Еще недавно кое-где здеась громоздились горы мусора, а теперь здесь все расчищено, стены домов окрашены в сине-розовые и зеленые тона, как это было принято когда-то. В обновление поселка активно включились и сами жители, которые стараются не подменять древность современностью, а гармонично сочетать их. На некоторых улицах дома оштукатурены специальным красным раствором. Местные жители утверждают, что этим постройкам более ста лет, и они хотят сохранить их старинный облик.

Перед всеми воротами и окнами установлены цветочные горшки, в которых растут привезенные из Турции и Италии цветы и декоративные растения. Осваиваются и бывшие замазученные пустыри, где высаживаются фруктовые деревья и ягодные кустарники. Особенно запомнился своим внешним видом один из тупиков на улице Сафавиляр. После совместных усилий поселковых служб и местных жителей он стал похож на небольшой благоустроенный сад. Радуют глаз окрашенные в салатовые тона фасады домов, ухоженные саженцы фруктовых деревьев и разнообразных цветов. Не забыты даже любители голубей - уже появилось несколько оригинальных домиков для птиц, которых издревле разводили на Апшероне. 84-летняя жительница Байим Мамедова радуется тому, как обновляется и хорошеет поселок.

«Раньше даже после небольшого дождя сразу выходила из строя канализация, сточные воды затопляли дворы и улицы, а от вони становилось трудно дышать. Теперь все стало по-другому, и мы бесконечно благодарны президенту за проявленную о нас заботу», - говорит женщина. Местный житель Эльнур Гусейнов также благодарит главу государства и вице-президента страны. Его дом теперь отремонтирован, балкон, которым он долгое время не мог пользоваться из-за его крайне ветхости, сооружен заново. «Когда начался ремонт, я боялся, что мой любимый балкончик, на котором так приятно пить чай летним вечером, снесут. Совсем он стал старый, почти разрушенный. Но строители посмотрели и сказали, что уберут его и построят новый. И все сделали, как и обещали. Теперь у нас новый красивый балкон», - рассказал Э.Гусейнов. Однако работы в поселке не ограничиваются лишь заменой балконов, окон и дверей – здесь сносятся малопривлекательные старые магазины и офисы, больше напоминающие лачуги из оказавшихся под рукой досок и старых кирпичей. На их месте строятся современные социальные объекты, которые передаются прежним владельцам безвозмездно. А потому жители поселка охотно помогают работающим здесь строителям – кто-то, орудуя кувалдой, сам ломает старые стены, кто-то штукатурит новые здания наравне с рабочими поселковых хозяйственных служб, а кто-то просто в знак благодарности приносит строителям свежезаваренный чай, приглашает к себе домой пообедать.

На улице, которая считается главной в поселке, расположены по соседству друг с другом сразу три парка. В одном из них, который называют «41-45», потому что его высадили в честь 1678 жителей поселка, участвовавших в Великой Отечественной войне, работы по ремонту и благоустройству уже завершены. А в парке имени Сабира работа еще кипит – заменяется покрытие дорожек, старые скамейки меняют на новые, высаживаются декоративные растения и сосны. 70-летний балаханинец Намали Наджафов рассказывает, что парк Сабира был разбит в 50-х годах прошлого века. Жители сами старались поддерживать здесь порядок, но время брало свое – постепенно все приходило в упадок. И вот первый за более чем полвека капитальный ремонт. «Помню еще старый памятник, который сейчас поменяли на новый. Я учился в 83-й школе, которая носит имя Сабира. Сердце радуется, как здесь становится уютно и красиво», - говорит он. Другой житель поселка, Эльдар Алиев, утверждает, что в этой школе преподавал сам знаменитый поэт Сабир.

«Это была школа-четырехлетка. Здесь когда-то хранились некоторые личные вещи Сабира, потом их отсюда увезли в музей. Хотелось бы, чтобы после ремонта их вернули», - мечтает Эльдар Алиев. Рассказали журналистам и о том, что в годы, когда Сабир преподавал в Балаханы, ему рядом со школой выделили однокомнатный домик, который потом стал поселковой библиотекой. В дальнейшем это историческое строение из-за древности пришло в аварийное состояние, но сейчас и его восстанавливают, а после завершения капитального ремонта здесь вновь откроется библиотека. Один из двух парков, которые, по сути, переходят один в другой, призван увековечить память отдавших свою жизнь за независимость Родины. Здесь создана Шехидляр хиябаны, где увековечена память о 22 балаханинцах, воевавших и погибших в Карабахе. А второй парк отдан детям. Здесь установлены качели и другие аттракционы, вольеры для птиц и мелких животных. «Ремонтные работы здесь были завершены примерно три недели назад – установлены новые скамейки, построены игровые и спортивные площадки, посажены деревья. В ближайшем будущем будет построен амфитеатр для различных мероприятий. Благодаря масштабному озеленению поселка минимизируется урон, который нанесла ему мусорная свалка», - говорит житель поселка, ставший проводником журналистов. К слову, о свалке, которая много лет была главной проблемой поселка. От нее теперь не осталось и следа. После введения в эксплуатацию завода по утилизации бытовых отходов воздух здесь стал намного чище. А через бывшую свалку к поселку проложена прямая дорога из города.