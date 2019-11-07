В Намибии слон убил туриста

В Намибии в результате нападения слона погиб турист из Европы. Об этом сообщает издание Namibian.

Изначально утверждалось, что погибший приехал в Африку из Австралии, однако позднее выяснилось, что он был австрийцем. По информации властей, мужчина остановился в лагере, который был разбит в неположенном месте. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Министерство окружающей среды и туризма Намибии объявило о несчастном случае на своей официальной странице в Facebook.

«Министерство получило подтверждение того, что 59-летний гражданин Австрии был убит этим утром на реке Хуаб в области Кунене, где группа туристов разбила лагерь», - говорится в заявлении.