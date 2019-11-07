Пресс-секретарь Эрдогана о членстве Турции в НАТО

Определенные круги за рубежом обеспокоены усилиями Турции по защите национальных интересов и поэтому пытаются создать негативное восприятие о членстве Анкары в НАТО. Об этом сказал в пятницу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на встрече с представителями Германии, Франции и Великобритании во дворце Мабейн в Стамбуле, передает Anadolu.

По его словам, утверждения о том, что Анкара больше не является надежным партнером НАТО, являются следствием обеспокоенности антитурецких кругов, недовольных действиями Турции в Сирии.

«В Анкаре неоднократно заявляли, что безопасность Турции равнозначна безопасности НАТО, а безопасность Альянса означает безопасность Турции», - подчеркнул Калын.

Он отметил, что Турция по-прежнему сохраняет решимость в борьбе с терроризмом.

Он напомнил, что в прошлом году под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана прошел четырехсторонний саммит лидеров Турции, Германии, Франции и России.

Калын отметил два важных итога четырехстороннего саммита в Стамбуле.

«Во-первых, стороны подтвердили приверженность созданию Конституционного комитета по Сирии, что хоть и поздно, но принесло плоды. Во-вторых, итоги саммита способствовали сохранению договоренностей по Идлибу», - отметил он.

Калын подчеркнул, что операция «Источник мира» соответствует нормам международного права и на основе на праве Турции на самооборону.

«Никто не вправе ставить под сомнение законность этой операции. Если ситуация в Сирии не была столь запутанной и были предприняты своевременные шаги с учетом инициатив Анкары, конфликт не затянулся бы на восемь с лишним лет. Не было бы миграционного кризиса», - считает пресс-секретарь президента Турции.