ООН: В Ираке в результате протестов убиты сотни человек

Свыше 270 человек убиты в результате протестов в Ираке, которые продолжаются с 1 октября, заявил в пятницу в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает РИА Новости.

"Мы серьезно озабочены продолжающимися сообщениями о смертях и ранениях в результате применения силы полицией против демонстрантов, а также убийствах, совершенных вооруженными людьми в Ираке. За период с 1 октября по вчерашнюю ночь офис по правам человека в миссии ООН по помощи в Ираке зафиксировал 269 смертей в связи с демонстрациями, проходящими по всей стране", - заявил он.

По его словам, еще пять человек были убиты во время демонстраций перед зданием правительства в Басре. Всего же порядка 8 тысяч человек получили ранения, в том числе представители сил безопасности Ирака.

"Точные данные о жертвах могут быть гораздо выше. Большинство пострадали от использования боевого оружия силами безопасности и вооруженными людьми, которых многие описывали как частные группы ополченцев, а также вследствие ненужного, непропорционального или неправильного использования менее смертельного оружия, такого как слезоточивый газ", - добавил Колвилл.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.