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МВД Грузии усилило меры безопасности на акции протеста у кинотеатра "Амирани" в центре Тбилиси, участники которой выступают против премьерного показа шведско-грузинской драмы Левана Акина о нетрадиционной любви "А потом мы танцевали", передает Sputnik-Грузия.

Кинопоказы запланированы во всех кинотеатрах Тбилиси и Батуми 8-10 ноября. Фильм рассказывает о жизни молодого танцовщика Мераба, который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника Ираклия. Противники показа этого фильма в кинотеатрах начали собираться в парке Вере и у Тбилисского концертного зала около 16:00, а когда стемнело и их стало несколько сотен, тронулись к кинотеатру, расположенному неподалеку, на улице Костава. Участники акции перекрыли проезжую часть и пытаются протолкнуться сквозь кордон полиции в здание кинотеатра. Некоторые из них держат в руках файеры, плакат с надписью "Узаконивание и пропаганда мужеложства - геноцид народа" и скандируют: "Грузия" и "Да здравствует Грузия".

После того, как митингующие усилили давление на кордон полиции, МВД приняло решение усилить меры безопасности. Непосредственно перед зданием выстроились полицейские в касках и с щитами. Там же находятся священники, которые держат в руках свечи и читают молитвы. К этому времени задержаны двое участников акции, сообщили Sputnik-Грузия в пресс-службе министерства. Тем временем в кинозале находятся около 20 человек, хотя распроданы были все билеты. Как заявила в прямом включении из зала оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, полиция по мере возможности заводит в здание тех, у кого на руках билеты.