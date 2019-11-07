Зеленский назвал Украину экономическим неудачником

Украина за годы независимости превратилась в экономического неудачника. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит Rambler News Service, пишет «Лента.ру».

Глава государства уверен, что в течение нескольких десятилетий в стране имитировались реформы и создавалась теневая система. «В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом (неудачником — ред.)», — указал он и добавил, что новая власть не намерена мириться с таким положением дел.

Ранее в пятницу, 8 ноября, Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в страну, которая является «одним из самых привлекательных стартапов в мире». «Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций», - полагает он.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины с уровня «В-» до «В» с позитивным прогнозом. Одним из факторов оказалось уменьшение политической неопределенности. Если политика по уменьшению госдолга и улучшению стабильности в макроэкономике продолжится, а план реформ начнет исполняться, то рейтинг поднимется.