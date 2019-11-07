Азербайджан соболезнует Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование правительству Ирана в связи с землетрясением в стране, сообщает haqqin.az со ссылкой на страницу министерства в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении в Иране. Выражаем соболезнования близким погибших в результате землетрясения и просим от Всевышнего скорейшего исцеления раненым. В такой день мы готовы оказать всевозможную помощь братскому иранскому народу и государству", - говорится в сообщении.