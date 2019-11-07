Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 оказался быстрее и смог уйти от «погони» американских истребителей F-35A Lightning II во время планового полета над Японским морем. Об этом сообщает Sina, пишет «Газета.ру».

По данным китайского портала, Ту-160 попал на радары американских истребителей, и они отправились сопроводить его. Однако российский бомбардировщик весом 110 т смог уйти от двух легких преследовавших его F-35.

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.

Уточняется, что «погоня» произошла в начале ноября.

«Ту-160 обладает более мощным стратегическим преимуществом: одно - скорость, а другое - боеприпасы», — подчеркнул портал.