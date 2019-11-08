Дмитрий Рой, автор haqqin.az 8 ноября 2019, 23:27

На прошлой неделе власти Чили заявили, что из-за бурных уличных протестов не смогут принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был намечен на 16-17 ноября. Экономический спад, гнев, вызванный коррупцией, местная специфика вроде активности наркокартелей и ослабление американского влияния - все это привело к тому, что фактически каждую неделю в странах Латинской Америки разгорался новый политический пожар. Люди выходят на улицу и требуют перемен, все как на Ближнем Востоке - там говорят о второй волне «арабской весны», здесь - о «красном» латиноамериканском Октябре.

Вашингтон «погружен» в Венесуэлу, Кубу, Сирию - словом, его «заднее подворье» осталось без внимания. И тут же Латинская Америка и государства Карибского бассейна затрещали по швам. От Перу до Эквадора, от Гаити до Гондураса практически одновременно обострились проблемы, которые были либо проигнорированы, либо забыты - авось, и само собой рассосется. Ожидаемо - не только не «рассосалось», но зажгло, причем - в прямом смысле этого слова, так, что мало не кажется никому. Еще в июле Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста экономики Латинской Америки с 1,4% до 0,6% - с учетом национальной политики разных стран и торговой войны США и Китая. На бытовом уровне это обернулось тем, что латиноамериканский средний класс начал катиться в прозаическую нищету, когда наличие нескольких долларов в кармане — это уже вопрос о куске хлеба и сравнительной сытости отдельно взятой семьи на сегодняшний день. И попытка государства протянуть руки к этим нескольким долларам - вполне достаточный повод выйти на улицу, чтобы вот эти «загребущие ручонки», покусившиеся на кусок хлеба для тебя и твоих близких - переломать, а еще лучше - поотрывать по самые плечи. Это частично объясняет бурную реакцию в Эквадоре, когда в начале месяца президент Ленин Морено попытался отменить давно существующую субсидию на топливо в рамках соглашения о предоставлении МВФ займа в размере 4,2 миллиарда долларов.

Это проясняет и протесты в Чили, вспыхнувшие после того, как правительство повысило стоимость проезда в метро Сантьяго в часы пик. 17 октября «полыхнуло», а к 21 октября более 50 столичных станций метро были разрушены или повреждены. Правительство ввело комендантский час в 14 городах, и силы безопасности для постоянного разгона протестующих, которых становится все больше. Страны Латинской Америки грубо и зримо встают в ряды государств, в которых властям не верят от слова «совсем». А таковых на нашем шарике становится все больше - и в этом специфика протестов нынешнего года, где бы они ни происходили, от Гондураса и Ямайки до Багдада и Бейрута, далее - везде. И это еще у haqqin.az не хватает времени рассказывать об Африке - впрочем, может в этом и есть нечто положительное, лишних негативных эмоций у читателя не возникнет. Без малого 40 лет государственные лидеры и избиратели в Латинской Америке пытались приспособить экономику своих стран к глобальным рынкам, пытаясь компенсировать этот переход мерами социальной поддержки наиболее обездоленных. Правоцентристские и левоцентристские коалиции были согласны с общим направлением развития. И хотя они спорили в частностях - из-за налогов и по другим вопросам - латиноамериканцы признавали необходимость доступа к зарубежным рынкам, привлечения иностранных инвестиций и демократических институтов, пусть порой и декоративных.

Сейчас все это уходит в прошлое, причем - провожается гневом, камнями и социальными пожарами. Вот вам образцовый регион политики открытых рынков - Чили. 18 октября волна протестов заставила правительство президента Себастьяна Пиньеру прибегнуть к помощи жандармов, резиновых пуль и слезоточивого газа, чтобы подавить бунт и грабежи. В течение последовавшей недели мир наблюдал картины, противоречившие представлениям о стабильности «чилийской модели». Кадры бунта и кровавого ответа со стороны армии и карабинеров сменялись видео, где Пиньера в окружении мужчин в форме объявляет, что страна находится в состоянии «войны». Вот тебе, бабушка, и глобализация, и демократизация, и льготы на трамвай. Исключением пока что остаётся Аргентина, где социальное недовольство сейчас выражается через выборы. Но стоит напомнить, что многие из тех, кто проголосовал за перонистов, ранее голосовали за рыночные реформы Макри. И как долго они будут готовы ждать материализации обещаний Альберто Фернандеса, никто не знает. Хотя новый президент является ловким прагматиком, даже он понимает, что лояльность избирателей, особенно если они поставлены на грань выживания, нестабильна. Так что - ждем вскоре новостей из Буэнос-Айреса.