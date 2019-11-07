Кремль о желании Трампа приехать в Москву

Москва пока не получила официального ответа о присутствии президента США Дональда Трампа на параде Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Официального ответа пока не было», — сказал Песков.

Ранее 8 ноября Трамп подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. Однако он допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.

В июне в ходе пресс-конференции на саммите G20 в японской Осаке Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.