Суд Бразилии постановил освободить экс-президента

"Ввиду отсутствия оснований для продолжения исполнения уголовного наказания и лишения свободы оно должно быть прекращено", - говорится в сообщении суда.

Федеральный суд Куритибы постановил в пятницу освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего наказание по обвинениям в коррупции и отмывании денег, передает РИА Новости.

Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.

Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции действующим министром юстиции Сержиу Мору, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывал наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.